Aastaid tagasi sai Sussexi hertsogipaar väga hästi läbi vutikuulsuse David Beckhami ja tema abikaasa Victoria Beckhamiga. Hiljuti sai aga teatavaks, et Beckhamid on prints Harry ja Meghan Markle’i pikalt saatnud ega sõbrusta nendega enam. Nüüd levivad kuuldused, et kahe paari tülis on süüdi Meghani soov olla ainuisikuliselt tähelepanu keskpunktis.