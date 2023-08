Sandra Bullock on leinas: näitlejanna elukaaslane lahkus pärast võitlust raske haigusega

Randalli perekond teatas kurvast uudisest esmaspäeval ühise avalduse kaudu. „Teatame suure kurbusega, et 5. augustil suri Bryan Randall pärast kolme aasta pikkust võitlust ALS-iga,“ seisis teates. „Bryan otsustas hoida oma võitlust ALS-iga privaatsena ja meie, kes tema eest hoolt kandsid, andsime endast parima, et tema palvet täita,“ avaldas perekond.

„Oleme tohutult tänulikud väsimatutele arstidele, kes meiega koos selle haiguse teekonnal olid ja hämmastavatele õdedele, kellest said meie toakaaslased, kes ohverdasid sageli oma pered, et meie omaga koos olla,“ lisas Randalli perekond ja palus privaatsust raskel leinaajal.

Kinotäht rääkis oma elukaaslasest rohkem aastal 2021. aasta detsembrist. „Ma olen leidnud oma elu armastuse. See on parim asi eales,“ sõnas ta tollal ning lisas, et abiellumisplaani neil pole. „Mul pole vaja mingisugust paberit, et olla armastav partner ja pühendunud ema,“ lausus näitlejanna.