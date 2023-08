Välistatud puuvili ja eriline sinepisoov: We Love The 90s esinejad esitasid üllatavaid palveid

Huvitava tingimuse esitas korraldajale „Ecuadori“ suurhiti esitaja DJ Sash, kes soovib lava taha küll peent šampanjasorti, ent rõhutab samas, et puuviljadest on välistatud ananass. Peenemaid napse nagu šampanjat Veuve Clicquot ja Belvedere viina soovivad enamus artiste. Samas paistab minimalismiga silma Saksa millenniumi-artist Cascada, kes palub peale esinemist pitsat ja kebabi.

Veidi ootamatu soovi esitas 1997. aasta Eurovisiooni võitja ja „Walking On Sunshine“ hiti staar Katrina (aka Katrina and The Waves), kes palus muuhulgas lava taha prantsuse peent sinepit Dijoni rajoonist Burgundias.

Esmakordselt Tallinna Kalevi staadionil toimuv We Love The 90s toob kokku 1990ndate ja 2000ndate Euroopa tantsumuusika paremiku. 10. augustil esinevad festivalil millenniumi staarid Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator ja Caater. 11. augustil astub lavale 1990ndate raskekahurvägi – Whigfield, Katrina (aka and The Waves), DJ Sash!, Dr Alban, Londonbeat, Haddaway, Nancy ja Allan Roosileht. Lisaks saab 12. augustil Kalevi staadionil näha legendaarset Bonnie Tylerit.