Tartu staarjuuksur Alar Kuzmin viskas salongi ees istunud elu hammasrataste vahele jäänud kodanikku veega: see oli appikarje

Eelmisel nädalal jõudis osadesse meediaväljaannetesse video, kus staarjuuksur Alar Kuzmin viskas asotsiaalile krae vahele vett. (Vaata videost!) Täna jagab Kuzmin Kroonikale, et probleem on kestnud aastaid ja ta on kontakteerunud nii politsei kui ka Tartu linnavalitsusega. „Minu tegu oli emotsiooni pealt.“ Kuzmin mainis, et kutsus ka seekord asotsiaalile politsei, enne kui ohjad enda kätte haaras. „Eelmisel aastal helistasin neile kokku 24 korda. Olen suhelnud ka linnavalitsusega, aga linnavalitsus pole mitte midagi (siiani) teinud.“