PULMAFOTOD | Üllar ja Ketlin Saaremäe imelised pulmad: justkui Itaalia ilm oli selleks korraks antud

Nelja-aastaste kaksikutest tütarde Eirini ja Freia ema Ketliniga on Üllar koos elanud juba seitse aastat. Üllar (53) ja Ketlin (41) tutvusid teleseriaali „Viimane võmm“ võtetel, kus Ketlin töötas kostüümikunstnikuna. Nende ühine liit pühitseti läinud laupäeval Rakvere Kolmainu kirikus. Paari jaoks oli oluline just jumala palge ees laulatus, mitte tsirkus stiilis, et leeris käima ei pea ja „keegi suvaline paneb sind kuskil kabelis paari“. Pärast laulatust koguneti kirikust üle tee asuvasse vanasse kiriku kõrtsi, kus praegu asub Bar&Cafe Vesper. Paaril vedas ilmaga, sest kogu pidu toimus siseõues, lageda taeva all ja nii sai mõnigi piduline hoovis lausa päikesetõusu tervitada. „Justkui Itaalia ilm oli selleks korraks antud,“ muheleb Üllar.