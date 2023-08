ÜLEVAADE | Seljavaludega kimpus muusik ja 945 krooni pileti eest: meenuta suurimaid kontserte Tallinna lauluväljakul

Täna õhtul esineb Tallinna lauluväljakul maailmakuulus Kanada popartist The Weeknd. Kroonika koondas kontserdi toimumise puhul kokku viie tuntud välismaa artisti kontserdid, kes samuti lauluväljakul on esinenud. Meenuta, kui palju publikut tõid Tallinna lauluväljakule Michael Jacksoni, Madonna, Robbie Williamsi, Metallica ja Rammsteini kontserdid ning millised põnevad lood nende kontsertidega seotud on!