FOTOD | Sinéad O'Connor on maetud. Tuhanded nutvad fännid kogunesid tänavatele, et lauljaga hüvasti jätta

Matusel olid kohal ka bändi U2 liikmed Bono, The Edge ja Adam Clayton ning bändi The Boomtown Rats laulja Bob Geldof, vahendab DailyMail.

Matuserongkäik sõitis mööda ka laulja kodust Montebellos, kus ta elas 15 aastat ja kuhu inimesed on lilli viinud O'Connori surmast saati.

Sinéadi mälestussõnas öeldi, et ta pistis rinda mitmete raskuste ja õnnetustega. „Talle oli antud hääl, mis liigutas nooremaid põlvkondi ja suutis oma teispoolsuse resonantsiga kuulajaid pisarateni viia. Sinéadi hääl kandis endas lootuse alatooni, et inimene leiab tee koju. Iiri rahvas on pikka aega leidnud laulust lohutust [...] ja Sinead ei olnud erand, ning seda lohutust jagades tõi ta rõõmu lugematutele inimestele kogu maailmas,“ lisas islami õpetlane Imam Shaykh Dr Umar Al-Qadri.