Tülli läinud Ivo Linna ja Antti Kammiste avavad suu. Linna viimane sõnum lavapartnerile: „Tühista kõik esinemised. Ära võta ühendust!“

Läinud nädala lõpus selgus jahmatav tõsiasi, et 35 aastat koos kontserte andnud Ivo Linna (74) ja Antti Kammiste (56) ühine lavategevus on saanud ootamatu lõpu. Isegi kokkulepitud kontserdid on tühistatud. Otsuse koostöö päevapealt lõpetada langetas Ivo Linna ja andis sellest Kammistele teada sõnumi teel. „Meie koostöö on lõppenud. Tühista kõik esinemised. Ära võta ühendust,“ kirjutas Linna Kammistele.