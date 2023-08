VIDEO | 5MIINUSE ässad tegid uue ägeda veebisaate „FIFA-lebo“ videomängufännidele

Estoni Kohver ja Sir Lancelot alustasid uue iganädalase veebisaate „FIFA-lebo“. Juba esimeses osas on näha sportlikku pinget ja vürtsikat kommentaarikeelt, mida päris kindlasti ei tasuks lastele eeskujuks tuua.

Kohvri ja Lanceloti avasaate külaliseks ja populaarse videomängu FIFA vastaseks sai nublu DJ-na tuntud QrX. Koos möödus saade lõpmatu ropendamise, naeru ja emotsioonirohke karjumise taustal. „Kurat, vaadake ise, kes seal on instamodell ja kes FIFAs tipuründaja,“ teatas tulihingeline jalkafänn Estoni Kohver saatedebüüti kommenteerides.

„Retsept on lihtne – igal neljapäeval muljuge lõunast alates refresh-nuppu ja ühel hetkel ongi värske „FIFA-lebo“ täiesti tasuta teie ekraanidel,“ lisab Sir Lancelot ja lubab, et iga kord on saates ka vinge külaline, kellega nii virtuaalmurul sõnasõjas ja madinaks läheb.