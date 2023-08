Kohtumine Alla Pugatšovaga: Põgusast vestlusest ja nii-öelda tsirkusest tema persooni ümber sündis pikem lugu

Primadonna viskas mulle kiire pilgu, plaksutades oma pikki kunstripsmeid. „Mida sooviksite ütelda oma austajatele Eestist?“ küsisin. „Mäletan, armastan! Loodan, et see on vastastikune,“ ütles ta naeratades. Põgusast vestlusest ja tollasest nii-öelda tsirkusest tema persooni ümber sündis ajakirja pikem reportaaž.

Jurmala on olnud ikka see koht, kus sai vene superstaaridele juurde astuda ja nendega juttu ajada. Isegi Filipp Kirkorov oli seal sõbralik ja nunnu. Tänavatel vurasid Ferrarid, Porsched ja Lamborghinid, roolis A-kategooria kuulsused. Nüüd ei ole enam Uut Lainet, uhkeid autosid on vähem ja vene hinged, kes hoiavad Putini poole, on kadunud. Õnneks toimuvad edasi rahvusvahelised üritused ning kohalik lauludiiva Laima Vaikule korraldab romantilist mitmepäevaüritust, hoides ülal Jurmala kuurortlinna erilist atmosfääri. Jah, palju on muutunud, ent Alla on Jurmalas endiselt persoon number üks: hingelt noor ja tugevam kui kunagi varem.