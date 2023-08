KLÕPS | Nädal aega seiklusi koos: Anett Kontaveit ja Brent Lepistu näitasid uut pereliiget

Anett postitas esmaspäeval oma Instagrami kontole paar pilti. Esimesel pildil vaatavad vastu Anetti elukaaslane Brent ning tennisetäht hoiab süles kassi. Teistel fotodel on armast tumedama karvaga kassikest rohkem näha. „Nädal aega seiklusi koos meie uue pereliikme Pacoga,“ kirjutas Anett postituse juurde ja märkis ära ka Brenti.

Postituse kommentaarides tervitasid Anetti fännid Pacot suure rõõmuga ja kiitsid, et tegemist on väga armsa kassiga. „Paco näeb armas välja,“ kirjutas üks kommenteerija postituse alla.

Esimesed infokillud Eesti esitennisisti ja vutiässa suhtest ilmnesid 2022. aasta märtsi alguses, kui Brent jagas sotsiaalmeedias fotot muhelevast Anetist, kes parasjagu caffè latte`t nautis. Kas Eesti esireket on võitnud jalgpalluri südame? Just nii hõikas meedia oma esimeses infokillus avalikkusele sportlaste võimalikust suhtest.

„Ma ei pea hetkel vajalikuks seda teemat arutada,“ vastas Lepistu toona Õhtulehele. „Ma ei oska hetkel sellele küsimusele vastata. Las... Ma arvan, et see teema ei ole praegu kõige olulisem.“

Kuu aega hiljem oli suhe tõenäoliselt arenenud faasi, kus Brent oli juba märksa avameelsem. Jalgpallur tunnistas Coolbeti dokumentaalsarja „Võidu nimel: FCI Levadia“ esimeses osas, et tema ja tennisetäht Anett Kontaveit on tõesti paar. Dokumentaalsarjas esitatud otsesele küsimusele, kas tal on Kontaveitiga suhe, vastas jalgpallur naerdes: „On ikka, jah.“