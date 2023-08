Enamat kui sõbrad? Shakira ja Lewis Hamilton andsid salajaste kohtumistega hoogu suhtekõlakatele

Nüüd räägib üks poplaulja tegemistega kursis olev allikas, et pärast salajast reisi Ibizale on Shakirast ja Lewisest saanud enam kui sõbrad. Ta lükkas ümber ka Hispaania meedias ilmunud artiklid sellest, et vormeliäss on popstaari käitumisest tüdinenud. „Ma saan selle informatsiooni kummutada, kuna ma olen vestelnud Shakira saatjaskonnaga ja nad saavad kinnitada, et Shakira ja Hamiltoni vahel on alati olnud head suhted. Ja seda, et nende vahele on midagi sõprusest enamat olnud,“ sõnas allikas ja lisas, et kahel staaril oli täielik vabadus teha seda, mida hing ihkab.