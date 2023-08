Cillian Murphy (47) karjäär on olnud nii mitmekülgne, et teda teavad väga erinevate huvidega filmivaatajad, kes omavahel tavaliselt kunagi kokku ei puutu.

Cillian sündis 25. mail 1976 Lõuna-Iirimaa suurima linna Corki eeslinnas. Kunagi kandis see iseseisev väikelinn Douglase nime, aga nüüdseks on see Corkiga kokku kasvanud. Cork on olnud juba 19. sajandist iiri rahvusluse ja iseseisvusliikumise keskuseks. Loomulikult väga katoliiklik ja inglisevastane. Cillian pärineb samuti katoliiklikust perekonnast, ent on olnud oma poliitilistes väljendustes pigem tagasihoidlik. Tal olid teised huvid.