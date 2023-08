Raadiohääl Alari Kivisaar on mitmeid kordi surmasuust pääsenud: ma olin juba surnud, aga mind toodi kaks korda tagasi

Alari Kivisaar vastas mitmele kuulaja saadetud küsimusele naljatledes. Samuti ei avaldanud ta kaalust alla võtmise osas veel midagi. Surmasuust pääsemisest rääkides oli aga eetriõhk veidi tõsisem. Alari tõdes, et on mitu korda napilt surmast pääsenud. „Jaa, korduvalt.“

„Ja teine juhus oli siis, kui ma oleks pidanud katuselt alla kukkuma,“ jätkab ta. „Ma olin juba kukkumas. Ma enam ei mõelnud... Sain aru, et nüüd ma kukun ja all oli betoon kuskil kaugel. Ja ma enam ei mõelnud, kuidas katusele pidama jääda. Sain aru, et nüüd on minek,“ tõdeb Alari kuulajatele ja Marisele.