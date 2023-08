Suur muutus: NOËPi kauaoodatud staadionikontsert lükkub edasi

„Ilmselgelt on tegu ebameeldiva üllatusega kõigi osaliste jaoks ning mul on ülimalt kahju nendest, kes kuupäeva muutuse tõttu kontserdile tulla ei saa. Positiivne on see, et kontsert ei jää ära, vaid lükkub edasi ning loodetavasti kohtume kõigiga juba 2. septembril!“ kommenteeris NOËP.