ÜLEVAADE | Tuntud eestlased mälestavad Ita Everit: tema tähe sära jääb alatiseks meiega

President Alar Karis meenutas Ita Everit ja kirjutas, et tema tähe sära jääb alatiseks meiega. „Ita Everi tee Eesti teatrilaval oli erakordne ja suureks kingituseks mitmele põlvkonnale. Saime koos tema rollidega naerda, mõtiskleda ja ka kurbust tunda,“ kirjutas Karis.

„Oluline osa Eesti kultuuriloost on saanud minevikuks,“ meenutas poliitik Urmas Paet meie seast lahkunud näitlejat sotsiaalmeedias.

Kultuuriminister Heidy Purga jagas sotsiaalmeedias pilti Ita Everist ja meenutas teda lühidalt. „Meie seast on lahkunud 92-aastasena üks armastatumaid näitejaid ning Eesti teatri grand old lady Ita Ever. Tema aegumatud rollid jäävad meie kõigi südametesse igaveseks. Kaastunne kõikidele lähedastele,“ kirjutas ta.