„Kui koju tulen, siis tunnen, et olen kodus.“ Andrei Zevakin avaldas, mida ta naistes hindab

„Minu jaoks on väga oluline see, kui inimene on suhtes olles vaba ja ise suudan olla koos selle inimesega samuti vaba,“ rääkis Zevakin, et tähtis on ka see, et on võimalik rääkida kõigest, mis pähe tuleb. „Kui koju tulen, siis tunnen, et olen kodus.“