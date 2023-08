Depeche Mode’i kontserdi ärajäämine on tekitanud Soomes paksu pahameelt. Soome väljaanne Iltalehti võttis ühendust Live Nationi tuuri promootori Scott Lavenderiga, et välja selgitada, miks kontserti viimasel hetkel ikkagi ei korraldatud, sest tormi ju ei olnud.

„Olen olnud Soomes promootor 20 aastat ja ma ei ole kordagi kogenud, et kontsert oleks ilma tõttu ära jäänud. Õnneks on see ebatavaline olukord,“ tõdes Lavender Iltalehtile.