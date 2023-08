„Sellist legendi rohkem ei ole ega tule...“ Hüvasti, Ita!

Viimased eluaastad veetis Ita Ever Nõmmel asuvas Pihlakodu hooldekodus, kuhu lähedased viisid ta pärast insulti kolm aastat tagasi. Kuni selle ajani mängis Ita lavastustes, ja sageli peaosi. Eesti Draamateater jäi tema koduteatriks kogu eluks. 70 aasta jooksul lõi ta selles teatris üle 150 rolli. Lähedased kirjutasid Ita Everi surmapäeval tema avalikule Facebooki küljele: „Everi mäng on kingitus. Nii publikule kui lavapartneritele. Ta lavaelus ristuvad vastandlikud meeleolud, põimuvad žanrid. See ongi Everi näitlejaloomus: kartmatus balansseerida komöödia ja tragöödia piiril, oskus mahutada ühte hingetõmbesse pisarad ja naer, distantseeruv grotesk ja hingestatud läbielamine.“ Kroonika kogus mälestusi õnnelikelt, kes Itaga tema elu jooksul kokku puutusid. Kõigi meenutustes jääb kõlama mõte: Ita ei pidanud end staariks. Ta oli kordumatu.