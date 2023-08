Juba järgmine nädal! Köiguste muusikafestivalil astuvad üles Eesti oma ala tipud

Raidi sõnul on iseseisvalt festivali korraldades raha alati puudu. „On jäänud mulje, et paljud külastajad arvavad, et festivalikorraldamine on lihtne- kutsud esinejad, teed Facebooki ürituse ja pärast supled rahas. Kahjuks reaalsus on sellest väga kaugel, aga ega me seda raha pärast ei korralda. Kõik korraldustiimi liikmed korraldavad seda festivali oma vabast ajast põhitöö kõrvalt. Stabiilsus ja hea sissetulek ei ole sõnad millega Eestis indiefestivalide korraldamist kirjeldada.“

Ka aasta 2022 ei jäänud festivalita ning üritus toimus veel suuremalt ja vägevamalt, kui esinejateks olid Echolove, Quress, Minimal Wind ja Ewert & the Two Dragons. Köiguste „Festivali peamiseks missiooniks on olla suviseks kogunemispunktiks argielu eest põgenejatele. Köiguste avab meeli ning annab hoogu uutele ideedele ja sügisele vastu astumiseks. Iga aastaga toome teieni rohkem muusikat, rohkem emotsioone, seega aastal 2023 toimub Köiguste Festival juba nagu üks korralik festival toimuma peab - kahepäevasena.“

Köiguste Festival on muusika- ja meeleoluüritus, mis on välja kasvanud sõprade ühisest kokkusaamisest suvisel Saaremaal.

Samuti astuvad festivalil üles Anett, Maian, Elephants From Neptune, The Boondocks, EiK, Silky Steps, Onkel Jonkel, Pološywa ja Reti Niimann.

Köiguste Festivali eesmärgiks on luua keskkond, kus iga inimene leiab võimaluse läbi kvaliteetse live-muusika, kunsti, meelelahutuse ja spordi ammutada elust inspiratsiooni ja kogeda emotsioone selle kõige paremas tähenduses. Festivali keskmeks on Eesti muusika ja kultuuri tutvustamine igas vanuses inimestele ning näidata mandrikatele, et Saaremaal on ka teisi kauneid kohti peale Kuressaare ja Panga panga.

Muusikafestivali korraldamine on väga riskantne ja kuupäeva valimine mängib kogu korralduses väga suurt rolli. „Suvel on põhjamaades kuupäevade valimisega niikuinii keerulised lood, sest igal nädalavahetusel on 3-4 suuremat üritust. Esialgu oli meil plaanis festivali korraldada 11-12 august. Teadsime juba siis, et Setomaal üks teine suurem muusikaüritus. Esimesteks probleemideks oli ka sel ajal sobivate artistide leidmine, kuna meie soovitud artistid olid juba kinni. Õnneks avalikustati The Weekndi kontsert lauluväljakul ja kuna me nii palju veel raha ei vihka otsustasime enda Festivali nädala jagu edasi lükata. Enne kuupäevade avalikustamist teadsime läbi Noepi mänedžeri, et sel aastal on tulemas suurem kontsert ning Noepi pole seetõttu võimalik saada, kuid kuupäevast meil polnud aimugi.“

„Meile üllatuseks olid nad otsustanud selle kontserdi meiega samal ajal teha. Aga kuna Köiguste poolsaar on üsna pisike ja külastajate arv on väga piiratud, siis me ei olnud heidutatud ja lasime ikka täiskäigul edasi. Tänaste uudiste valguses oleme lihtsalt õnnelikud, et meie korraldustiimil on endal ka ikkagi võimalik staadionikontserdile minna. Teeme Köiguste Festivali söpradega õhinapõhiselt ja suure hingega ja vahel on tore, kui meist mitte sõltuvad asjaolud meie kasuks tööle hakkavad. Seda üritusekorralduses väga tihti ei juhtu.“