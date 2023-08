„Alati on raha puudu.“ Köiguste festivali peakorraldaja: stabiilsuse ja hea sissetulekuga ei saa kõiki Eesti festivale kirjeldada

2019. aastal hakkas peakorraldaja Rait koos sõpradega seal väikest eraüritust korraldama ning kaks meeleolukat aastat hiljem tuli otsus, et nad ei saa sellist meelelahutust ainult endale hoida, vaid seda peab jagama ka laiemalt. Sellest sündiski Köiguste festival, mis toimus avaliku üritusena esimest korda 13. augustil 2021. Üritusekorraldajatena sai meie esimesel avalikul üritusel minna valesti kõik (13 ja reede), mis minna võis: tugev tuul, vihm, pandeemiapiirangud, tehnilised viperused jne. Sellegipoolest läks korda kõik, mis tähtis ning vajalik. Tagasiside on olnud ainult positiivne – nii publikult kui ka artistidelt.

2011. aastal ostis sadamakapten Niklas paradiisi, mida tuntakse nime all Kõiguste poolsaar. Niklas on Soome päritoluga ning räägib puhtalt soome, rootsi, eesti, inglise, saksa, hispaania ja ilmselt veel rohkemgi keeli. Ehtsa armastusfilmi stiilis võttis Niklas omale kõrvale praeguse sadama perenaise Külli ning merehuvilistena ehitasid nad sadama, mis on kõikide purjetajate kohtumispaik.

Köiguste festival on muusika- ja meeleoluüritus, mis on välja kasvanud sõprade ühisest kokkusaamisest suvisel Saaremaal.

Mis on Köiguste festival ja miks ta on eriline?

Festivali keskmeks on näidata mandrikatele, et Saaremaal on ka teisi kauneid kohti peale Kuressaare ja Panga panga.

Kõiguste festivali eesmärk on luua keskkond, kus iga inimene leiab võimaluse kvaliteetse live-muusika, kunsti, meelelahutuse ja spordi kaudu ammutada elust inspiratsiooni ja kogeda emotsioone selle kõige paremas tähenduses. Festivali keskmeks on eesti muusika ja kultuuri tutvustamine igas vanuses inimestele ning näidata mandrikatele, et Saaremaal on ka teisi kauneid kohti peale Kuressaare ja Panga panga.

Festivali peakorraldaja Rait Kanguri sõnul on iseseisvalt festivali korraldades alati raha puudu. „On jäänud mulje, et paljud külastajad arvavad, et festivalikorraldamine on lihtne – kutsud esinejad, teed Facebooki ürituse ja pärast supled rahas. Kahjuks reaalsus on sellest väga kaugel, aga ega me seda raha pärast ei korralda. Kõik korraldustiimi liikmed korraldavad seda festivali oma vabast ajast põhitöö kõrvalt. Stabiilsus ja hea sissetulek ei ole sõnad, millega Eestis indie-festivalide korraldamist kirjeldada.“

Ka 2022. aasta ei jäänud festivalita ning üritus toimus veel suuremalt ja vägevamalt, kui esinejateks olid Echolove, Quress, Minimal Wind ja Ewert & the Two Dragons. Köiguste festivali peamine missioon on olla suvine kogunemispunkt argielu eest põgenejatele. Köiguste avab meeli ning annab hoogu uutele ideedele ja sügisele vastu astumiseks. Iga aastaga toome teieni rohkem muusikat, rohkem emotsioone, seega 2023. aastal toimub Köiguste festival juba nagu üks korralik festival toimuma peab – kahepäevasena.

Teie üritusega pidi samal päeval toimuma NÖEPi suur staadionikontsert, kuid see jäi nüüd ära. Kas see mõjutab kuidagi teid ka?

Muusikafestivali korraldamine on väga riskantne ja kuupäeva valimine mängib kogu korralduses väga suurt rolli. Suvel on põhjamaades kuupäevade valimisega niikuinii keerulised lood, sest igal nädalavahetusel on 3-4 suuremat üritust. Esialgu oli meil plaanis festivali korraldada 11.-12. augustil. Teadsime juba siis, et Setomaal on üks teine suurem muusikaüritus. Esimene probleem oli ka sel ajal sobivate artistide leidmine, kuna meie soovitud artistid olid juba kinni. Õnneks avalikustati The Weekndi kontsert lauluväljakul ja kuna me nii palju veel raha ei vihka, otsustasime enda festivali nädala jagu edasi lükata. Enne kuupäevade avalikustamist teadsime NÖEPi manageri käest, et sel aastal on tulemas suurem kontsert ning NÖEPi pole seetõttu võimalik saada, kuid kuupäevast meil polnud aimugi.

Meile üllatuseks olid nad otsustanud selle kontserdi meiega samal ajal teha. Aga kuna Kõiguste poolsaar on üsna pisike ja külastajate arv on väga piiratud, siis me ei olnud heidutatud ja lasime ikka täiskäigul edasi. Tänaste uudiste valguses oleme lihtsalt õnnelikud, et meie korraldustiimil on endal ka ikkagi võimalik staadionikontserdile minna. Teeme söpradega Köiguste festivali õhinapõhiselt ja suure hingega ja vahel on tore, kui meist mitte sõltuvad asjaolud meie kasuks tööle hakkavad. Seda üritusekorralduses väga tihti ei juhtu.