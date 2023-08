Elvis Presley ainus lapselapselaps sai rokikuninga järgi väga omapärase nime

Seriaali „Daisy Jones & The Six“ staar paljastas hiljutises intervjuus Vanity Fairiga, et soovis austada oma vanaisa, kuid ei tahtnud tütrele panna nimeks midagi, mida koheselt Elvisega seostataks. Näiteks laitis ta kohe maha mõtte, et panna tütrele nimeks Memphis või hoopis Presley.

34-aastane Keough ja tema partner Ben Smith-Petersen otsustasid oma esilapsele panna nimeks hoopis Tupelo, mis oli Elvise sünnilinn. Tol hetkel ei teadnud näitlejatar aga seda, et Mississippi osariigis asuv linn saab niivõrd palju tähelepanu eelmisel aastal linastunud filmis „Elvis“.

„See on naljakas, sest me valisime ta nime enne „Elvise“ filmi,“ ütles Keough. „Siis, kui see linastus, oli äkki kõikjal Tupelo mainitud. Ma olin alguses küll, et oh ei, aga praeguseks olen leppinud.“

„Aga mulle see ikkagi meeldis, sest see ei ole ikkagi nii tuntud linn või sõna, mida minu perekonnaga koheselt seostataks. See pole nagu Memphis või midagi sellist,“ selgitas ta.

Näitlejatar paljastas samas intervjuus ka põhjuse, miks ta otsustas lapse saada surrogaadi abiga ja mitte naturaalsel teel. Nimelt on ta juba lapsest saadik võidelnud Lyme tõve ehk puukborrelioosiga.