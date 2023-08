FOTOD | Võidusõidufilmi „Gran Turismo“ esilinastus Cinamon T1-s ja pakkus külalistele meeleolukat programmi

„Gran Turismo“ esilinastus Cinamon T1-s pakkus lisaks filmile mitmeid meelelahutuslikke atraktsioone, sealhulgas Wampiiroja drifting-tiimi kohtumist fännidega, fotoseina fotograafiga ning Euronicsi organiseeritud Playstationi konsooli võidusõidusimulaatorit, kus sai katsetada Gran Turismo mängu. CuFa mudelautode driftirajal said fännid oma oskused proovile panna ning kino ees said fännid uudistada kahte Wampiiroja tiimi Nissani driftiautot. Ürituse õhtujuht oli Raiko Ausmees Masinawärgist, teatas T1.

T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe rõhutas, et keskus on uhke võimaluse üle võõrustada „Gran Turismo“ filmi esilinastust: „T1 on juba pikka aega pühendunud autospordiürituste toetamisele, ning „Gran Turismo“ põnev esilinastus oli meie jaoks oluline sündmus, mis jälle tõi T1 kokku filmi- ja autospordihuvilised.“

Filmi oluline rahvusvaheline partner on Nissan, kes on juba aastaid koolitanud Gran Turismo mänguritest tõelisi võidusõitjaid. „Üks Nissani 87-aastase võidusõidupärandi eredamaid edulugusid algas aastal 2008, kui ettevõte julges muuta seni kehtinud veendumusi ning käivitas revolutsioonilise võistluse nimega GT Academy, kus mängijatest said tõelised võidusõitjad. See innovatiivne partnerlus Gran Turismoga pani kahtluse alla senised arusaamad sellest, mis on vajalik saamaks professionaalseks piloodiks, avades uksed lootustandvatele talentidele üle kogu maailma,“ kommenteeris Nissan Baltikumi turundusjuht Henri Daum.