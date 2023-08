Tallinnas esinev Katrina Leskanich varasemast kontserdist: esinema pääsemiseks tuli meid kabiinist lahti keevitada!

Täna ja homme mürtsub Kalevi staadionil retrofestival „We Love The 90´s & Millennium“, mille üheks tähtsamaks ja oodatuimaks esinejaks on Katrina Leskanich (63) oma bändiga – kõlavad Katrina esituses tema läbi aegade tuntumad lööklaulud nagu“Walking on Sunshine“ ja „Love Shine a Light“. Karismaatilise lauljaga õnnestus enne tema ja tema uue bändi Eesti kontserti vestelda

Sinu kunagisest, kaheksakümnendate alguse poprockbändist Katrina and the Waves rääkides – kas on seda õige nimetada Briti bändiks, kuigi sa ise tuled Ameerikast, sind peetakse ikkagi USA muusikuks?

Katrina and the Waves oli poolenisti USA ja poolenisti Briti ansambel. 50:50. Minu uus bänd koosneb samuti headest muusikutest, iga päevaga läheme aina paremaks ja paremaks. Lisaks tavaesinemistele mängime ka erapidudel.

Sinu tollasesse bändi Katrina and the Waves on isegi maailmakuulus klahvpillimängija Don Airey kuulunud?

Jah. Väga meeldiv inimene. Ta mängis meil klahvpille kuus aastat!

(Juba paarkümmend aastat on Don Airey Deep Purple ridades, kuid ta on mänginud ka Ozzy Osbourne bändis ja Rainbows ning veel paljudes kuulsates raskerokikooslustes – toim.).

Ajad on muutunud ja tänapäeval küllaltki paljud laidavad, virisevad, et Eurovision pole enam see, mis vanasti, ja on oma aktuaalsuse kaotanud. Milline on sinu arvamus ja suhtumine sellesse lauluvõistlusesse?

See on ikkagi täiesti tohutu mastaabiga. Eurovision ühendab igal aastal palju rahvusi. Isegi USA-s teatakse nüüd sellest. Loomulikult ka Austraalias. Eurovision on ulatuslik, määratult suur platvorm kuulsaks saamise teel! Selle produktsioon on võimas, see on uskumatu masinavärk. Selle abil on võimalik ka palju raha teha.

Eurovisionil pole kunagi mingeid kaklusi ega tapmisi. Inimesed on õnnelikud ja tähistavad sündmust! See on kõik kokku peace and love, rahu ja armastus!

Mastaabilt võrdleksin ma Eurovisioni lauluvõistlust Rio de Janeiro karnevaliga!

Millega sa seekord Tallinnas üllatad, milline on sinu kontsertprogramm?