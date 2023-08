Ajakava selgeks ja ühistranspordiga kohale: mida tuleb teada enne The Weekndi kontserti?

Live Nation Eesti juhi Eva Palmi sõnul on The Weekndi kaliibriga artisti esinemine Eestis erakordne sündmus, veelgi erakordsemaks teeb selle eestlaste jaoks asjaolu, et möödunud nädalavahetusel toimus teinegi suurkontsert, kui külas käis legendaarne Depeche Mode. „Depeche Mode’i kontsert läks kenasti korda - oleme rõõmsad, et rahvas tuli kaasa ka uudse pandipakendisüsteemiga, mis tagas kontserdijärgse puhta lauluväljaku,“ ütleb Palm. „Et ka The Weekndi kontsert probleemideta kulgeks, palume kõigil külastajatel kindlasti enne tutvuda sisekorraeeskirjaga, liikluskorraldusega ning tulla kohale võimalikult varakult, et trügimist vältida.“

Palm paneb kõigile fännidele südamele, et enne kontserdi tasub vaadata ajakava ja kontserdiala plaani. „Kasutage võimalusel ühistransporti,“ ütleb Eva Palm.

„Meil on hea meel, et Depeche Mode’i ajal tõsisemaid intsidente ei juhtunud,“ kinnitab ka Meeskond Security juht Eigo Sõster. Sõster tuletab kõigile meelde, et kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, juhuks kui tekib vajadus inimese tuvastamiseks või vanuse kontrollimiseks. Samuti paluvad korraldajad juba aegsasti alla laadida piletifaili, kuna kohapeal ei pruugi olla internetti. Kõige töökindlam on ikkagi välja prinditud pilet.

Et vähendada ökoloogilist jalajälge ja kaitsta keskkonda, kasutatakse selgi korral ürituse alal korduskasutatavaid Pandipakendi panditopse. Panditopsidega ringi käimise protsess on lihtne: iga pandieseme eest kogutakse tagatisraha 3 eurot. Topsi tagastamisel saab 2 eurot pandi eest tagasi, 1 euro jääb korraldajale käsitlustasuks. „See algatus tagab, et anname ühiselt panuse keskkonnakaitsesse, Eesti looduse puhtana hoidmisse ja ühekordselt kasutatavate plastijäätmete likvideerimisesse,“ ütleb Palm ja loodab kõikide külastajate mõistvale suhtumisele keskkonnasõbraliku uuendusega kaasa tulemisel.