FOTOD | Austusavaldus Riho Sibulale: rahvas kogunes Ultima Thule kontserdile Pirita kloostrisse

Sibulal ja Kaljustel kahjuks ei olnud ühist tihedat loomingulist sõprust, aga põhjus, miks Riho Sibulat meelde tuletame, on see, et kunagine Birgitta festivalile antud kontsert on Ultima Thule bändi üks parimaid. „Seda on öelnud nii Riho Sibul kui ka teised bändikaaslased. Tunnustame seda ja meenutame häid kodumaiseid muusikuid, kes on meie seast lahkunud,“ ütles kunstiline juht Tõnu Kaljuste.