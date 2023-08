Neljapäeva hommikul kirjutasid mitmed väljaanded, et meie seast on 14-aastasena lahkunud Kanada räppar Lil Tay. Uudistes viidati tema perekonna poolt kolmapäeval sotsiaalmeediasse tehtud postitusele, kus noore räppari surmast teada anti. Neljapäeva õhtul avaldas Ameerika väljaanne TMZ, et Lil Tay on õnneks elus ning kuuldused tema surmast on valed.