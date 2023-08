Eesti 30 aastat Eurovisionil | Sandra Nurmsalu meenutab hirmutavat ja pöörast reisi Moskvasse: see oli lihtsalt raju!

Eestit 2009. aastal looga „Rändajad“ esindanud Sandra Nurmsalu (34) on täna viie lapse ema ja pühendunud põhiliselt emarollile. Kui ta emaks olemise vahel kontserti annab, siis ilma loota „Rändajad“ see kindlasti ei möödu. Lugu on saanud nii publiku kui Sandra üheks lemmikuks. „Muusikaga võtan hetkel teadlikult rahulikumalt. Aeg, mil laps on väike, möödub nii ruttu ja minu jaoks on alati olnud kõige tähtsam olla sel perioodil lapse kõrval. Seega kulub põhienergia hetkel meie viiele lapsele, kellest kõige pisem sündis vaid neli kuud tagasi,“ sõnab peamiselt koduperenaise elu elav Sandra. Ta kohtus oma ettevõtjast ja jalgpallitreenerist elukaaslase Tarmo Kasega kooliajal, olles kõigest 15aastane. Sandrast kuus aastat vanem Tarmo töötas toona kehalise kasvatuse õpetajana Alavere põhikoolis, kus Sandra õppis. Pärast seda, kui kumbki neist polnud enam kooliga seotud, hakkasid nad suhtlema kui sõbrad ja sealt algas nende lugu.