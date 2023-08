ÜLEVAADE | The Weekndi tormiline eraelu. Ka tema skandaalne tüdruksõber on lennanud Tallinnasse

The Weeknd, kodanikunimega Abel Makkonen Tesfaye on praegu suhtes Simi Khadraga, keda nimetatakse küll muusikuks, kuid kes on tuntud tänu sellele, et ta on seotud Kardashianite, Jennerite ja teiste Hollywoodi kuulsate perekondadega. 30-aastane Simi ja tema kaksikõde Haze on juba aastaid olnud netirahva naerualused, sest nad olid veel kümmekond aastat hoopis teist nägu. Nad on lasknud endaga teha kümneid iluprotseduure, aga muutustest olenemata siiski identseteks kaksikuteks jäänud.