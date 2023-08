Ruslana tuleb taas Eestisse! Tallinnas toimub Ukraina taasiseseisvumispäeval toetuskontsert „Ukraina tänab!“

„“Ukraina tänab!“ kontserdi eesmärk on avaldada tänu kõigile Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud ja üheskoos tähistada Ukraina taasiseseisvumise päeva. Tahame selle tänuüritusega näidata ja hoida sidet ning usaldust Eesti ja Ukraina kogukonna vahel,“ ütles kontserdi korraldaja Ruslan Trochynskyi. „Mõned päevad pärast Eesti taasiseseisvumispäeva tähistab sama tähtpäeva ka Ukraina. Kahjuks peab Ukraina täna oma riigi vabaduse eest sõjas võitlema ning Eesti riigi ja rahva hingeline ja materiaalne toetus on jätkuvalt Ukrainale oluline ja väga oodatud,“ lisas ta. Kontserdi raames kogutakse annetusi Ukrainas sõja eesliini lähistel elavate laste turvalisust tagavate projektide teostamiseks, täpsemalt Ida-Ukraina linnade koolidele pommivarjendite ehitamiseks.