Palju õnne! Laulja Sulo Tintse tähistab oma abikaasaga pulma-aastapäeva: teravad nurgad on juba suht ümaraks lihvitud

Sulo ja Kerli Tintse abiellusid 2020. aasta 11. augustil – paar valis just selle kuupäeva, sest see on Sulo ema Külli sünniaastapäev. „Ma ei ole osanud kunagi ilma sõrmuseta elada,“ sõnas muusik siis ja lisas, et tema jaoks on alati olnud oluline kanda oma partneriga ühist perekonnanime ja teha kooselu ametlikuks.