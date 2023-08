FOTOD | Terve Elva huugas! Hiphop festivali esimene päev küttis rahva kuumaks

„Tänu sellele, et hiphop saab 50, teeme EHHF-il ka väikese ajaloonurga, sest meie festival pole ainult muusikafestival, vaid oleme alati seisnud ka hiphop kultuuri edendamise ja propageerimise eest Eestis. Paljud noored ka ehk ei teagi, kust ja miks see alguse sai,“ lausus Eesti HipHop Festivali üks korraldaja Genka.

Eesti HipHop Festival toimub sel aastal 11. - 12. augustil. Laval on Cannibal Ox (US), 5MIINUST, Genka, reket, Tribute 2 Öökülm & TMF, A-Rühm, Arop, Villemdrillem, Pluuto, Clicherik & Mäx, Beebilõust, Bad Art, Metsakutsu, 5loops, Lil Till, Väike PD, DEW8, Marp$, Säm, Sammalhabe, Sip€lga & Yohan, NKN, KiROT, SVNDRA, RV, Prodigyboys, Benakanister ja STARBOY BOB.



Toimumas on ka eelmisel aastal ülimenukalt startinud Peltareiv, kus sel korral üles astumas P Money (US), James Hiraeth (UK), Primate (BL), Sound In Noise & MC Slin, Marcara, Olivar & Kalamees, Andy Cane & Alex Wave (Ou Snap), Romm & Moose (Tartu Massive). Huumoriklubi toob rahva ette Sander Õiguse, Daniel Veinbergsi, Mait „Maiduk“ Veskeri ja Endrik Puntso. Kavas on veel Ballzy Tänavakoss, Graffitijam, Tantsuvõistlus, Open Mic, Huumoriklubi ja Eesti hiphop karaoke.