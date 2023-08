REPORTAAŽ | „Tunne, nagu tuleksid oma sõbra hoovi.“ Treski muusika- ja inspiratsioonifestivalile tuldi lausa oma majaga

Setumaal toimuv festival on praegu mõnusas faasis, sest pole veel liiga suureks ja mainstream'iks jõudnud kasvada. See on täpselt paras. Festivali külastajad on viisakad ja sõbralikud, alal jagub tegevusi ja kohti kõigile ning muusikat saab kuulata hommikust õhtuni.