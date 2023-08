ÜLEVAADE | Kes tuli lennukiga kohale, keda tabas viirus: Eesti staarid ootavad The Weekndi kontserti

Nexuse ansamblist tuntud Helen Randmets jagas oma Instagrami kontol videot, kus on näha teda lennukiga kontserdile suundumas. „The Weekndile,“ kirjutas ta sotsiaalmeediasse postitatud video juurde, kus ta lennukiga Tartust Tallinna lendab. Klipist on näha tema väikest beebit, kes samuti lennureisi kaasa tegi.

Lauljanna Elisa Kolk kirjutas sotsiaalmeedias, et teda on tabanud viirus. „See tore hetk, kui saad väga kalli raha eest The Weekndi piletid ja sind tabab okseviirus!“ kurtis ta Instagramis. „Mis arvate, kui suur tõenäosus on, et saan ennast kohale veetud?“ uuris ta oma fännidelt.