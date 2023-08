VIDEO | Kuumad nõksud! Eesti tantsija ja koreograaf jagas New Yorgis lava räpiguruga 50 Cent

(Laura Pakasaar on esimeses reas, vasakult teine tantsija.)

Laura meenutas kogemust postitusega Instagramis. „Milline unistuse täitumine, tantsida 50 Centile tantsijatega, keda olen alati imetlenud.“ Postituse esimesel pildil on näha musta nappi kostüümi, millele järgneb video, kus on laval nii Laura kui ka 50 Cent.

Postituse alla on jäetud 101 kommentaari. Number üks fänn on Laura ema Vika. „Sihikindlus, raske töö, armastus ja tahe viivad selleni, mis Laura, sa oled saavutanud. Olen uhke ema ja paadunud NUMBER üks fänn. Armastan sind kallis lapseke ja elan kõikidele sinu saavutustele kaasa 100%. Minu pisike printsess, väikesest Eestist ja lammutab New Yorki lavasid (kuus südame emotikoni).“