Õnnitlused! Karl Madise pisipoeg on sündinud

Väike Lõvi sündis 8. augustil. „Nagu öeldakse – lõviväravad.“ Sünnitus läks väga hästi ja laupäeval saadi koju. „Me oleme väga õnnelikud.“

Pisipoja nime kohta avaldas muusik, et seda pole veel registreeritud, aga see on valitud. „Mitteametlik nimi on Karl IV,“ märkis ta muiates, „aga tegelikult on Carl-Matheo. See on praegu veel registreerimata ja võime seda muuta, aga ilmselt ei muuda.“

Pisipoja ema on alla 30-aastane naine, kellega Karl Madis tutvus sotsiaalmeedias. „See oli pikk protsess, mida kirjeldada on keeruline. No alguses sotsiaalmeedias ikka kirjutatakse, siis käiakse kontserdil ja mina näen ka juba, et ahah, publiku hulgas juba tuttav hing. Siis jälle kirjutatakse, käiakse kontserdil ja… See kõik toimus meil üsna pikkade vahedega ikka, ei olnud nii, et olime nädal aega tuttavad ja kohe valmis suhteks. Kõik sellele eelnenu kestis ikka aastaid.“

Samuti kommenteeris muusik paari vanusevahet. „Homset päeva pole kellelegi lubatud ja mis vahe on, kas viis, 15 või enam aastat, vanem on lihtsalt vanem. Vanusevahega on selles mõttes väga hästi, et ta on suunanud mind võimalikult tervislikuma eluviisi juurde. Tema jälgib minu eest nii minu kaalu kui ka seda, kui palju ja mida ma söön, ja minu kolesterooli. Minu arust mees hakkabki siis rohkem selle nimel toimetama, kui naine ütleb, et söö või ära seda söö või et mine üksi või käime koos jalutamas. Aga ta ei sunni ega käi peale.“