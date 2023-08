FOTOD | Briti kähehäälne rokidiiva Bonnie Tyler lõpetas We Love The 90s festivali tuntud nootidega

Kolme Grammyga pärjatud ja mitmekordne BRIT Awardsi võitja Bonnie Tyler on Kroonikale avaldanud, et mustlane ennustas talle üleilmset kuulsust juba siis, kui ta oli alles väike tüdrukutirts. Ning seda kuulsust ta tõesti väärt on, sest vanusest hoolimata andis ta ka eile õhtul Eesti publikule suurepärase šou.