Mitmeid iluprotseduure teinud Rannamaja-Seidi: igal teisel on huultesse midagi süstitud, see on uus reaalsus

Seidi tunnistas, et teda sotsiaalmeedias kritiseerijad ei kõiguta. „Kui inimene mind isiklikult ei tunne ja mina teda ei tunne, siis mind ei huvita, mis ta minust mõtleb. Vahel loen kommentaare, need on aeg-ajalt naljakad. Näiteks siis, kui öeldi mu huulte kohta „ahvi perse“. Tegelikult ju natuke nagu olid ka,“ rääkis tõsielustaar. „Igal teisel on huultesse midagi süstitud, iluopid on uus reaalsus.“

Sky.ee saates „Pidžaamapidu Adaga“ tunnistas saatejuht toona, et nii tema kui Seidi jaoks oli huulte täiendamine olnud väga oluline. Ja nagu ikka, on palju ka neid, kes mitte midagi ütlemise asemel arvavad, et see on nüüd nende koht kedagi kritiseerida. Nii läks ka Adaga, kes lasi huuli uuesti täiendada ja sai selle eest ka palju kriitikat.

„See on täiesti tavaline juba,“ sõnas Ada. „Ma arvan, et nad annavad hinnanguid, kuna nad on kadedad,“ lisas Ada ning Seidi oli selle väitega nõus.

Peale huulte lasi Seidi endal ka kaelajoont rohkem välja tuua, muidu, nagu ta ise arvas, siis olid pea ja kael ühelaiused. Uurides, kas see protseduur oli ka valus, sõnas Seidi: „Mul on ilusüstide ja tätoveerimistega see, et mulle meeldib see valu. Ma läheks huuli tegema uuesti, sest mulle meeldib see valu.“