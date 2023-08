REPORTAAŽ | Hotelli hiilimine ja tundide viisi ukse ees passimist: kuidas The Weekndi fännid staariga kohtumist ootasid

Minu reede hommik hakkas tiiruga Tallinna lauluväljakul. Seal oli The Weekndi laupäevase kontserdi lavaehitus alles käimas ning mitmed 'Stage Truck' kirjaga hallid veoautod voorisid sinna. Lauluväljaku väravad olid fännidest veel tühjad – kes jaksab enam kui 24 tundi enne kontserdi algust end sinna sooja ilmaga praadima tulla? Võtsin elektritõukerattaga suuna Tallinna kesklinna poole – äkki õnnestub maailmakuulsat muusikut just seal kohata. Laupäevasele kontserdile ma minemas ei olnud, seega oli mul ainus võimalus The Weekndi just linna peal näha.