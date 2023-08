ALASTI TÕDE | Džässlauljast Inga Kaare viskab riided seljast: kui olin 20aastane, olin kimpus anoreksiaga

Hiljuti Missis Classic Globe Estonia 2023 tiitli võitnud fitnessikaunitar ja laulja Inga Kaare (56), keda on nähtud seltskonnas ka ettevõtja Jaan Manitski saatjana, ei ole just alati oma kehaga rahul olnud. Viimased kolm aastat on ta tegelenud bodybuilding'uga, seetõttu tundub ootamatu tema avaldus, et nooruses oli ta kimpus anoreksiaga. Ingale meeldib kanda ilusaid riideid, naeratada ja elu nautida.