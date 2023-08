Egert Milder tegi tütrele armsa sünnipäevakingi: loodan, et see muutub tema jaoks ajaga aina hinnalisemaks

„Võib öelda, et see lugu sündis koos mu tütre Milliga. Mängisin seda viisi talle esimest korda klaveril, kui ta oli paaripäevane. Lugu aga sai lõplikult valmis nüüd, tema kolmandaks sünnipäevaks,“ ütleb Egert, et muusikavideos on võetud nende esimesed ühised aastad pildis kokku. „Jään lootma, et see on selline sünnipäevakink, mis muutub tema jaoks ajaga aina hinnalisemaks.“