Lisa Jennyfer (22) on põnevusega teatanud oma esimese singli „Break Free“ avaldamisest. Värskel lauljannal on suured kingad, mida täita, sest laulupisik on tal ometi ju geenides. „Väga palju on sahtlis laule, mida saab välja lasta,“ ütleb Lisa Kroonikale.