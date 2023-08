„Ma hakkasin nutma!“ Rannamaja-Ada sai elukaaslaselt väga hinnalise kingituse

Youtube'i üles laetud vlogis kirjeldab Ada, kuidas ta oli peikale varem maininud, et sooviks kingiks saada mõnd lõhnaõli või muud ilutoodet, kuid noormees, kelle nime pole siiani avalikustatud, otsustas üllatada hoopis kallima kingitusega. Nimelt oli naine korra välja pakkunud ka selle, et juhul, kui varem mainitud tooteid saadaval pole, siis võib kinkida ka sel nädalavahetusel Tallinnas esinenud The Weekndi kontserdipiletid.

„Tuleb siis ühe ümbrikuga: „Näe, tee lahti!“. Teen lahti siis ümbriku, mõtlen, et okei... Seal sees on lennupiletid suvel Barcelonasse,“ kirjeldas Ada kingituse sisu. Mõned hetked hiljem selgus, et tegemist polnud ainsa kingiümbrikuga, mis tal avada tuli. „Ta toob teise ümbriku, kus sees on Weekndi kontserdipiletid Barcelonasse!“