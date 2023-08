Meghan Markle kaalub tagasi pöörduda näitlemiskarjääri poole: ta surub hambaid risti

Meghan Markle sõlmis kevadel lepingu tuntud Hollywoodi talendiagentuuriga William Morris Endeavour, kelle sõnul kavatseb ta saada „Hollywoodi võimumängijaks“. Samal ajal ütles ettevõte pressiesindaja: „Näitlemine pole Meghani fookusvaldkond. Ta ei naase kaamera ette ega jätka oma karjääri näitlejana.“

Eksperdid kahtlustasid, et pärast aastatepikkust eemalolekut näitleja juurde tööle naasmine ei pruugi olla lihtne isegi endisele „Suitsi“ staarile. Võib olla on hertsoginnal toimunud meelemuutus, sest praegu levib Hollywoodis kuulujutud, et ta plaanib näitlemise juurde naasta. Arvatavasti on kannapööre toimus pärast seda, kui menukas teleseriaali „Suitsi“ kordused on Netflixis uuesti populaarseks saanud.

Ajal, kui prints Harry ja tema tulevane abikaasa Meghan Markle alles hakkasid kohtingutel käima, tegi naine kaasa Ameerika populaarses telesarjas „Pintsaklipslased“ ehk „Suits“. Meghan kehastas sarjas peategelase kallimat Rachel Zane'i, kes oli advokaat ja juristiabi ettevõttes Specter Litt.

In Touch Weekly allika sõnul tunneb Meghan survet, et jääda tippu. Ta surub hambaid risti ja pöördub näitlemiskarjääri poole tagasi. „Muid võimalusi tal pole, sellepärast plaanib Meghan näitlejakarjääri juurde naasmist. Ja Harry toetab teda sajaprotsendiliselt,“ vahendab In Touch Weekly allikas väljaandele. Väidetavalt naaseb Meghan näitlemise juurde tõenäoliselt väga kiiresti ja on salaja väga elevil.

Kroonika kirjutas, et eelmisel aastal tunnistas Meghan, et ta toetaks oma lapsi, kui need valiksid tulevikus endale samuti näitleja ameti. Ta sõnas, et kui Archie ja Meghan peaksid samuti lavale või kaamera ette astuma, siis talle see meeldiks. „Kui sinust saab lapsevanem, siis sa tahad südamest, et sinu lapsed leiaksid tee nende asjade juurde, mis toovad neile rõõmu. Nad on meie lapsed ja nad on osa meie pärandist, traditsioonist ja perekonnast, millel on neile täiesti teised ootused,“ sõnas Markle.

Hertsoginna lisas, et tema laste otsus kunagi meelelahutustööstusega liituda võib kaasa tuua kriitikat, et just tema aitas neil jalga ukse vahele saada. „Väga paljud inimesed hakkavad rääkima sellest, mis aitas minu lastel meelelahutusse saada. Aga neil on ikkagi vaja palju talenti,“ tõdes Meghan.