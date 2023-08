ILUS KLÕPS | Pulmadeks valmistuvad Stefan ja Victoria näitavad graatsilist poosi: see ongi armastus

Laulja Stefan jagas Instagramis ilusat klippi tantsijannast kihlatu Victoriaga. Mõlemal on jalas korralikud peokingad ja videost jääb mulje, et poosi harjutatakse pikema paaristantsu kava jaoks. Anne & Stiilile antud intervjuus rääkis pruutpaar, et üks tants tuleb pulma kindlasti. „Šašlõkivarrastega tantsunumber - see on nagu omaette show,“ nentis Stefan toona. Etteaste jaoks on pulma kutsutud lausa eraldi grillmeister.