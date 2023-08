„Rannamaja“ esimesest hooajast tuntud Merylin Nau kadus tänavu jaanuaris justkui tina tuhka ning murelikud lugejad hakkasid pidevalt uurima, et ega naisega midagi juhtunud pole. Nüüd jõudsid Kroonikani videod ja fotod, kust on näha, et Nauga on kõik pealtnäha korras.