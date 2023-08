KLÕPS | Eestlannast lahutanud Soome hokitäht on leidnud endale uue kuulsusest kallima

Augusti alguses tegi Ameerika Ühendriikide Minnesota osariigi ringkonnakohus otsuse Helena ja Mikko Koivu lahutuse osas. Kohtuotsuse kohaselt peab Helena kolima välja paari Minnesota osariigis Edina linnas asuvast kodust. Samuti peab ta tagastama tema kasutuses olnud auto ja selle võtmed. Helenal ja Mikkol on kolm ühist last, kelle hooldusõiguse üle nad samuti kohtus vaidlesid.

Kohus otsustas juba varem, et USA-s resideeruvad Koivude lapsed võivad kolida Turu linna ehk Soome. Nüüdseks on Mikko ja ta lapsed kolinud tagasi Soome ja elavad oma suvilas Turus. Siiski ei ole Mikko seal üksi, vaid on leidnud endale uue naise.

Natalie Dilloni on Minnesota osariigist pärit ning on elustiilitreener. Madalat profiili hoides paar koos linnas eriti ei liigu, kuid Natalie näib olevat linnaga kiiresti tutvust teinud. Eelmisel nädalal uuris Seiska, et Mikko on rentinud oma uuele kallimale valge audi, millega ta Turu kesklinnas tihti ringi sõidab. Natalie on võtnud ka üle kasuema rolli Miko ja Helena lastele. Ta sõidutab lapsi ringi ja veedab nendega linnas kvaliteetaega.

Seiska allikate sõnul teevad Mikko ja Natalie oma suhte peagi avalikuks. Nataliel on Instagramis umbes 69 300 jälgijat. Ta kirjutab Instagramis, et on muuhulgas tele- ja taskuhäälingu saatejuht ning jagab tervisliku eluviisi näpunäiteid.

Natalie jagab pilte oma mitmekülgsetest seiklustest ja trennis. Tal on mitmed videod, kus ta õpetab jõusaali ja meditatsiooni kasutegureid.

Kroonika kirjutas, et kohus otsustanud, et lastega veedetud aeg jaguneb pooleks ehk kummalgi osapoolel on lubatud lastega olla 182,5 päeva aastast. Praktilisest poolest on see tingimus ilmselt küsimärgi all, kuna Helena plaanib jääda Ameerikasse elama. Samas on kohtudokumentides märgitud, et lapsed jäävad peamiselt elama oma isa juurde, kuni Helena otsustab tagasi Soome kolida.