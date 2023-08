Suurbritannia kihab: tulevane kuninganna käis salaja reivil!

Tegemist polnud aga päris tavalise reivifestivaliga, vaid see leidis aset Catherine'i ja tema abikaasa prints Williami naabritele Cholmondeleyi markiile ja tema abikaasale kuuluvatel aladel. Samuti ei olnud Houghton Festival mõeldud päris kõigile ehk see oli korralduslikult ja ka piletihindade poolest mõeldud ainult kõrgemasse klassi kuuluvatele isikutele. Antud üritus on tuntud selle poolest, et seda reklaamitakse ainsa festivalina Suurbritannias, mis kestab 24 tundi.