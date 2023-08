Inga Lunge aitab varjupaiga naisi: nad on raudsed naised, kes veavad enda seljas vägivaldseid alkohoolikuid mehi kodu ja laste nimel

AEG ISEENDALE Inga Lunge on toonud Tartu varjupaiga naiste ette erinevad terapeudid ja psühhiaatrid. Inga on rääkinud neile kehakeele ja aja planeerimise teemal. Kõige tähtsam, et need loengud on naiste jaoks aeg iseendale.

FOTO: Argo Ingver | Delfi Meedia