Hästi hoitud saladus: „Lastega kodus“ näitleja Ashley Olsen sai poja emaks

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et Ashley ja tema abikaasa Louis Eisneri perre sündis selle aasta alguses poeg. Avalikkus midagi Ashley rasedusest ei teadnud ning nüüd on see päevavalgele tulnud. Ashley ja Louise poeg oli sündinud mõned kuud tagasi ja kannab nime Otto. Allikate väitel oli laps sündinud New Yorkis.

Ashley ega Louis pole ise lapse sündi kommenteerinud. Väljaande TMZ allikate väitel on paar ülimalt elevil selle üle, et nad on nüüd lapsevanemad.

Lapse sünd pole ainus sündmus Ashley eraelus, mida ta on otsustanud vaka all hoida. Tänavu jaanuaris tuli välja, et kunagine lapsstaar abiellus 2022. aasta lõpus oma pikaajalise kallima Louisega.

Endine näitleja ja tema kallim pandi paari ühes uhkes häärberis Bel-Airi linnakeses ja pulma oli kutsutud kõigest paar tosinat külalist. 28. detsembril peetud pulmapidu oli olnud salajane ning sellest võttis ühe allika teatel osa umbkaudu poolsada inimest.

Olsen ja Eisner on koos olnud juba aastaid – nad on alates 2017. aastast käinud kohtamas, kuid hoidnud oma eraelu avalikkuse tähelepanu alt väljas. Kaks aastat pärast nende suhte tärkamist liikusid ringi jutud, et Ashley ja Louis on kihlunud, kuna naise vasakul käel märgati säravat sõrmust. Paar ilmus esimest korda punasele vaibale 2021. aasta septembris.